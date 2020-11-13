Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата

Эди Рама рассказал, что его страна не может попасть в ЕС уже девять лет.

Премьер-министр Албании Эди Рама посоветовал Украине и ее народу не питать иллюзий из-за ожидаемого статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Такое заявление глава европейской страны сделал в преддверии саммита ЕС-Западные Балканы. Эксперт указал на официальную позицию Софии, которая блокирует переговоры о вступлении в региональное содружество Тираны и Скопье. В Албании находят это "позором".

Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо…Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет. Эди Рама, премьер Албании

Напомним, что в Брюсселе в четверг проходит саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан. На нем также присутствуют члены самопровозглашенного региона Косово. Наибольшее внимание делегаты уделять прогрессу в евроинтеграции стран, а также обратят внимание на угрозы, возникшие из-за начала СФО РФ на Украине.

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