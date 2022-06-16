Зеленский призвал включить четыре страны в ЕС

Украинский лидер оценил перспективы для Албании, Северной Македонии, Черногории и Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в Евросоюз. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая перед журналистами по результатам переговоров с премьер-министрами Северной Македонии, Албании и Черногории. На текущий момент эти три европейские страны имеют статус кандидатов на членство в ЕС.

Наши страны должны стать полноправными членами Европейского союза и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский в обращении к парламенту Чехии призвал ускорить интеграцию Украины в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України