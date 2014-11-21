Зеленский в обращении к парламенту Чехии призвал ускорить интеграцию Украины в ЕС

Президент Украины считает, что ЕС следует согласовать новый пакет санкций против России.

Украинский президент Владимир Зеленский в своем выступлении в формате видеоконференции перед депутатами чешского парламента призвал европейских лидеров и страны-члены Евросоюза ускорить процесс вступления Киева в его состав. Политик надеется, что Украина получит статус кандидата на вступление в региональное содружество.

Мы должны получить ответ от всех стран ЕС о том, будет ли предоставлен Украине статус государства-кандидата…Это будет демонстрацией европейской солидарности. Прошу вас, чтобы вы были активны в эти дни. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам главы государства, Украина обращается за европейской поддержкой, так как российские действия якобы создают угрозы для безопасности всего региона. По мнению Владимира Зеленского, сейчас происходит битва за будущее Европы, поэтому киевский режим должен получить от партнеров все необходимое для победы. Политик рассчитывает, что военная и финансовая помощь поможет страны свести на нет боевой перевес РФ. Также лидер Украины призвал страны ЕС быстрее договориться о седьмом санкционном пакете против Москвы.

Замглавы Минобороны Украины заявила о сотнях тысяч мобилизованных в стране.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент