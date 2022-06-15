Замглавы Минобороны Украины заявила о сотнях тысяч мобилизованных в стране

Анна Маляр рассказала, что не стоит вопрос о мобилизации в ВСУ женщин.

Заместитель главы министерства по обороны Украины Анна Маляр заявила о сотнях тысяч мобилизованных граждан в стране. Информацией чиновница поделилась в эфире местного телемарафона. Гостья программы не стала информировать журналистов о точном количестве мобилизованного населения. Она только пояснила, что количество зависит от заявок командования, необходимого для выполнения поставленных боевых задач.

Речь идет о большом числе, о сотнях тысяч. Есть указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент, сколько надо мобилизовать граждан. Анна Маляр, замглавы Минобороны Украины

Анна Маляр подчеркнула, что на данный момент планы по мобилизации на Украине выполнены, а массового уклонения Киев не фиксирует. При этом она не может прогнозировать о том, какая ситуация будет складываться завтра. Таким образом чиновница ответила на вопрос относительно перспектив по дальнейшей мобилизации украинцев в Вооруженные силы Украины. Маляр уточнила, что пока что не стоит вопрос о мобилизации женщин.

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Фото и видео: YouTube / Вікна-новини

