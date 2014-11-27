Зеленский заявил о болезненных потерях ВСУ под Харьковом и в Северодонецке

Президент Украины сообщил о наиболее жестких боях.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о болезненных потерях ВСУ в Северодонецке. Соответствующее заявление появилось в социальных сетях главы государства. Политик отметил, что аналогичная ситуация с местными бойцами происходит сейчас на территории Харьковской области.

Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны. Владимир Зеленский, президент Украины

С утра 24 февраля Минобороны России по указу президента Владимира Путина проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам лидера страны, военные выполняют цель по защите граждан Донбасса, которые подвергались издевательствам со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Зеленский заявил, что время играет против Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

