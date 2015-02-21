Зеленский заявил, что время играет против Украины

По его словам, Киев потеряет все, если потерпит поражение от Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время играет против страны. Об этом он рассказал в интервью ZDF.

По словам украинского лидера, Киев потеряет все, если потерпит поражение от Москвы. Он также отметил, что у Украины было бы больше шансов на успех, если бы к нему прислушались ранее.

Мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский осудил Шольца за попытки балансировать между Киевом и Москвой.

Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten