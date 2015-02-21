Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время играет против страны. Об этом он рассказал в интервью ZDF.
По словам украинского лидера, Киев потеряет все, если потерпит поражение от Москвы. Он также отметил, что у Украины было бы больше шансов на успех, если бы к нему прислушались ранее.
Мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Зеленский осудил Шольца за попытки балансировать между Киевом и Москвой.
Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten
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