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Зеленский заявил, что время играет против Украины

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По его словам, Киев потеряет все, если потерпит поражение от Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время играет против страны. Об этом он рассказал в интервью ZDF.

По словам украинского лидера, Киев потеряет все, если потерпит поражение от Москвы. Он также отметил, что у Украины было бы больше шансов на успех, если бы к нему прислушались ранее.

Мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский осудил Шольца за попытки балансировать между Киевом и Москвой.

Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten

Теги: владимир зеленский, конфликт, президент украины, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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