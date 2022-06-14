Зеленский осудил Шольца за попытки балансировать между Киевом и Москвой

Он призвал Германию действовать "более однозначно".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил канцлера Германии Олафа Шольца за попытки балансировать между Киевом и Москвой. Об этом он заявил в интервью ZDF.

По словам украинского лидера, Берлин начал помогать Киеву позже, чем другие страны. Он призвал Германию действовать "более однозначно", отказаться от намерений сохранить отношения и с Украиной, и с Россией.

Не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский заявил, что Украина уступает России в технике и не способна наступать

Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten