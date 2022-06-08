  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:23
93
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский: Украина уступает России в технике и не способна наступать

0 0

Лидер страны объяснил, посему ВСУ не атакует противника.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уступает России в технике и поэтому армия страны не способна наступать на российскую территорию. Соответствующей информацией глава государства поделился с иностранными журналистами на мероприятии, организованном британским изданием Financial Times.

Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что еще в мае 2022 года советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил общественности о том, что Киев может начать наступление в начале июля текущего года в том случае, если вовремя получит необходимые для этого западные вооружения.

Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на Россию.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: financial times, владимир зеленский, всу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии