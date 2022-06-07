Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на Россию

Санкции Запада не подействовали на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.
По словам украинского лидера, западные санкции не повлияли на позицию Москвы. Зеленский подверг критике партнеров Киева за призывы к прекращению огня без обозначения условий.
Он также заявил, что некоторые страны, которые поддерживают Украину, пытаются сделать все, чтобы ослабить санкции и не вредить бизнесу.
Ранее Зеленский вновь заявил о готовности к переговорам с Путиным.
Видео: Telegram / Zelenskiy / Official
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