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Зеленский вновь заявил о готовности к переговорам с Путиным

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По его словам, тупиковое положение в конфликте с Россией не является вариантом для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times.

В интервью британскому изданию украинский лидер заявил, что победа "должна быть достигнута на поле боя". При этом Зеленский отметил, что готов провести мирные переговоры с российским лидером.

Также президент Украины добавил, что тупиковое положение в конфликте с Россией не является вариантом для Киева. Он в очередной раз призвал Запад оказать поддержку его стране.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли гражданство Украины Невзорову (признан Минюстом России иностранным агентом).

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, владимир путин, переговоры, президент россии, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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