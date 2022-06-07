Зеленский вновь заявил о готовности к переговорам с Путиным

По его словам, тупиковое положение в конфликте с Россией не является вариантом для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times.

В интервью британскому изданию украинский лидер заявил, что победа "должна быть достигнута на поле боя". При этом Зеленский отметил, что готов провести мирные переговоры с российским лидером.

Также президент Украины добавил, что тупиковое положение в конфликте с Россией не является вариантом для Киева. Он в очередной раз призвал Запад оказать поддержку его стране.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли гражданство Украины Невзорову (признан Минюстом России иностранным агентом).

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official