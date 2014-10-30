Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли гражданство Украины Невзорову

Президент Украины вспомнил, что журналист из РФ запрашивал гражданство у Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову (признан Минюстом России иностранным агентом). Политик уточнил во время интервью прессе, что не помнит, подписал ли он указ в отношении данного просителя. Глава государства отметил, что Невзоров хотел получить паспорт гражданина Украины из-за того, что поддерживает Киев в специальной военной операции РФ.

Он точно обращался. Но я не помню физически, потому что у меня есть большие списки, мне подавались большие списки. Там есть разные граждане, которые в очереди стоят, и граждане Белоруссии, и Грузии, и других республик. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 3 июня советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил общественности о том, что Владимир Зеленский предоставил Александру Невзорову и его супруге гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед страной".

Александр Невзоров* стал гражданином Украины.

Фото и видео: YouTube / ТСН