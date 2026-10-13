На Западе объяснили, почему ЕС никогда не примет Украину.

По результата вооруженного конфликта несколько стран могут разделить Украину между собой. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Западный обозреватель заметил, что большинство государств в Европе не решатся принимать киевский режим в состав регионального сообщества.

Мы можем получить Украину как несостоявшееся государство, которым управляют реваншистские ультранационалисты из Западной Украины. Если, конечно, другие страны просто не разделят Украину между собой, как это уже бывало в европейской истории. Такое вполне можно представить. Час Фриман, эксперт

На Западе пояснили, что Украина выйдет из противостояния с Москвой в таком виде, о котором стоит обеспокоиться. Страна не только не соответствует всем критериям для вступления в ЕС, но также сохранит высокий уровень коррупции, недостаток в гражданских свободах и демократии. При этом объем субсидий, который потребуется властям с Банковой улицы от остальной Европы, слишком велик. Французские фермеры и представители сельскохозяйственной отрасли Евросоюза не дадут "лучшим сельскохозяйственным угодьям в Европе стать частью ЕС".

Аналитик Фриман: Украина может превратиться в несостоявшееся государство.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies