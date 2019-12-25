Грушко: НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией

Замглавы МИД прокомментировал деятельность военного блока на госграницах с РФ.

Североатлантический военный альянс и Европейский союз не исключают военного столкновения с Россией, а сейчас НАТО и ЕС занимаются подготовкой к противостоянию с нашим государством. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель российского министра по иностранным делам Александр Грушко, выступая после проведенного заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Государственной думе.

Состоялся очень важный и глубокий разговор по очень серьезной проблеме. По сути, речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и Евросоюза. Они конкретно готовятся. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

РФ принимает меры по обеспечению безопасности на фоне действий НАТО на Балтике.

Фото: Piter.tv

