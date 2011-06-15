Рэнд Пол напомнил, что у США заканчиваются деньги для поддержки Украины, но остаются внутренние проблемы.

Преследование больших целей на украинской территории вынуждает вашингтонскую администрацию занимать денежные средства у Пекина. Соответствующее заявление сделал американский сенатор Рэнд Пол в интервью для YouTube-канала Mario Nawfal. н указал зрителям программы на риск еще большей вовлеченности страны в региональный конфликт. Он добавил, что у властей уже нет денег на это и лучшим вариантом развития событий станет перенаправление внимания на внутренне проблемы США.

Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая. Ястребы хотят еще больше финансировать войну, левые хотят выделять еще больше пособий, а в итоге все эти люди еще больше загоняют нас в долги. Рэнд Пол, сенатор США

Иностранный политик подчеркнул, что многие деятели в США готовы следовать своим большим целям, но они забывают экономическую сторону вопроса.

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Фото: YouTube / Mario Nawfal