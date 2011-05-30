МИД: Азербайджан не предоставил консульский доступ к арестованным

Мария Захарова прокомментировала арест журналистов из России в Баку.

Консульский доступ к нашим соотечественникам, арестованным на территории Азербайджана, до сих пор не предоставлен. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновница пояснила, что буквально только что имела контакт с послом в Баку.

К сожалению, ещё консульский доступ не предоставлен.... как мы уже услышали, уже к арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь - посольство Азербайджана. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее в постсоветской республике были задержаны и арестованы на четыре месяца журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще восемь россиян.

Захарова: у Запада нет контроля над поставками вооружений Украине.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live