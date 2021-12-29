Президент Украины призвал граждан объединиться.

Украинский президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины. Такое заявление глава государства сделал в очередном обращении к нации. Ролик размещен офисом лидера страны в социальных сетях. По словам политика, 16 число следует сделать государственным праздником, так как ранее его обозначили в западных СМИ как возможную дату российского вторжения.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Bloomberg, Spiegel и Politico, другие информационные агентства и издания сообщили читателям о том, что Москва хочет вторгнуться на Украину 15 или 16 февраля. Этот период возможной агрессии России якобы на брифинге с европейскими союзниками назвал президент США Джо Байден.

В Киеве заявили о готовности Байдена "отдать" Украину России.

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