Владимир Чижов рассказал о том, стоит ли ждать быстрого расширения ЕС.

Европейский Союз находится в настоящее время экзистенциальном кризисе, так как в регионе накопилось слишком много проблем. Соответствующее заявление перед журналистами сделал первый заместитель пред оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов. Парламентарий выступил ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он пояснил, что проблемы признают даже сами жители.

Если перечислять все сегодняшние проблемы Европейского союза, боюсь, нам с вами часа не хватит, потому что Евросоюз сейчас в известном смысле в экзистенциальном кризисе. Что касается Гранады, это сдвоенный саммит европейского политического сообщества, которое находится в глубокой коме. Владимир Чижов, сенатор

Эксперт прокомментировал СМИ предстоящий саммит в Гранаде. Владимир Чижов заметил, что попытки Евросоюза "заниматься судьбой" различных вопросов ранее успеха не приносили. В частности, речь идет о кризисной ситуации, которая существует между непризнанным регионом Косово и Сербией. В СФ РФ призвали не ждать каких-то прорывных решений по вопросу расширения ЕС. Спикер счел, что пока что ведется лишь вялотекущая дискуссия по теме.

В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"