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Арестович: Киев разрабатывает "план контрнаступления" на случай войны с РФ

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В этом украинским властям помогают иностранные партнеры, отметил он.

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти страны совместно с иностранными партнерами разработали планы по обороне и "контрнаступлению по отдельным направлениям" на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

По словам Арестовича, государство готово к любому развитию ситуации, если "полномасштабная война" с РФ все-таки состоится.

Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами.

Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины

Он выразил мнение, что война – "дело фартовое". Арестович считает, развитие ситуации в случае вооруженного конфликта с Россией будет зависеть от того, "как карта ляжет".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба обвинил Россию в провокациях и желчи из-за инцидента с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео: Youtube/Украина 24

Теги: алексей арестович, конфликт россии и украины, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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