Кулеба обвинил Россию в провокациях и желчи из-за инцидента с Зеленским

Он также заявил о якобы распространении российскими СМИ информации о скандале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба обвинил Россию в провокациях и желчи из-за инцидента с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в своем видеообращении на Facebook.

Ранее сообщалось, что 2 ноября украинского лидера не было на саммите по климату в Глазго, где должен был выступить по приглашению. В это время он проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба заявил, что сбой произошел не по вине страны, а со стороны организаторов. Он также заявил о якобы распространении российскими СМИ информации о скандале из-за отсутствия Зеленского.

Давайте не вестись на все эти российские упреки и провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее мы сообщали, что Савченко посетила в Киеве митинг против обязательной вакцинации.

Видео: Facebook/Dmytro Kuleba