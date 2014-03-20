Ранее экс-депутата Верховной Рады поймали в аэропорту с липовым сертификатом о прививке от коронавируса.

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко посетила в Киеве митинг против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Ранее утром 3 ноября в центре столицы Украины собрались противники обязательно вакцинации населения страны. Савченко поддержала митингующих, заявив о нарушении государством прав человека и необходимости бороться за них. Вместе с ней митинг посетила ее сестра Вера

Тут много людей, на акции более 5 тысяч человек. У меня требования как и у всех украинцев. Надежда Савченко, экс-депутат Верховной Рады

Отметим. что 22 октября Надежда Савченко была поймана украинскими силовиками в аэропорту Борисполь с липовым сертификатом о прививке от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Киеве начался митинг противников обязательной вакцинации

Видео: Telegram / Политика страны