Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко посетила в Киеве митинг против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание "Страна.ua".
Ранее утром 3 ноября в центре столицы Украины собрались противники обязательно вакцинации населения страны. Савченко поддержала митингующих, заявив о нарушении государством прав человека и необходимости бороться за них. Вместе с ней митинг посетила ее сестра Вера
Тут много людей, на акции более 5 тысяч человек. У меня требования как и у всех украинцев.
Надежда Савченко, экс-депутат Верховной Рады
Отметим. что 22 октября Надежда Савченко была поймана украинскими силовиками в аэропорту Борисполь с липовым сертификатом о прививке от коронавируса.
Ранее мы сообщали, что в Киеве начался митинг противников обязательной вакцинации
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