В Киеве начался митинг противников обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает издание "Украинская правда".
Несколько сотен человек собрались утром 3 ноября возле Верховной рады. Они заблокировали автомобильное движение в правительственном квартале.
Полицейские не препятствовали действиям митингующих. Те, в свою очередь, требуют отменить карантинные правила, а также запретить обязательную вакцинацию населения.
Ранее экс-депутат Рады предрек Зеленскому судьбу Януковича.
Видео: Youtube/ПитСтафф Цой, DimitriuS Stao
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