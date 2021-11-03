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В Киеве начался митинг противников обязательной вакцинации

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Митингующие собрались возле Верховной рады.

В Киеве начался митинг противников обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Несколько сотен человек собрались утром 3 ноября возле Верховной рады. Они заблокировали автомобильное движение в правительственном квартале.

Полицейские не препятствовали действиям митингующих. Те, в свою очередь, требуют отменить карантинные правила, а также запретить обязательную вакцинацию населения.

Ранее экс-депутат Рады предрек Зеленскому судьбу Януковича.

Видео: Youtube/ПитСтафф Цой, DimitriuS Stao

Теги: вакцинация, верховная рада, киев, коронавирус, митинг, украина
Категории: Лента новостей, События на Украине, Мировые новости,

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