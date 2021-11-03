Экс-депутат Рады предрек Зеленскому судьбу Януковича

Он считает, что президент Украины допускает серьезные кадровые ошибки.

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом он рассказал в эфире телеканала "НАШ".

Мураев считает, что Зеленский допускает серьезные кадровые ошибки, как это делал в своем время Янукович. Он также уверен, что для украинского лидера все закончится гораздо хуже.

Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. Устали от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо. Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады

Ранее бывший секретарь СНБО рассказал, чем закончится встреча Путина и Зеленского.

Видео: Youtube/НАШ