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Экс-депутат Рады предрек Зеленскому судьбу Януковича

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Он считает, что президент Украины допускает серьезные кадровые ошибки.

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом он рассказал в эфире телеканала "НАШ".

Мураев считает, что Зеленский допускает серьезные кадровые ошибки, как это делал в своем время Янукович. Он также уверен, что для украинского лидера все закончится гораздо хуже.

Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. Устали от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо.

Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады

Ранее бывший секретарь СНБО рассказал, чем закончится встреча Путина и Зеленского.

Видео: Youtube/НАШ

Теги: верховная рада, виктор янукович, владимир зеленский, евгений мураев, президент украины, украина
Категории: События на Украине, Лента новостей, Мировые новости,

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