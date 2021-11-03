Экс-депутат Рады предрек Зеленскому судьбу Януковича

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом он рассказал в эфире телеканала "НАШ".
Мураев считает, что Зеленский допускает серьезные кадровые ошибки, как это делал в своем время Янукович. Он также уверен, что для украинского лидера все закончится гораздо хуже.
Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. Устали от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо.
Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады
Ранее бывший секретарь СНБО рассказал, чем закончится встреча Путина и Зеленского.
Видео: Youtube/НАШ
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