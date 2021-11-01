Бывший секретарь СНБО: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой" высказал предположением о том, что потенциальная встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.
После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате – это капитуляция руководства страны.
Александр Турчинов
Турчинов добавил, что в случае проведения саммита у Киева "должны быть другие формы реагирования". При этом политик не уточнил, о каких формах реагирования идет речь.
Политик также напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели. С его президентства прошло три года, а боевые действия всё еще не прекратились.
Ранее на Украине назвали "унизительное" условие для встречи Путина и Зеленского.
Видео: YouTube / Телеканал Прямий
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все