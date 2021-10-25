На Украине назвали "унизительное" условие для встречи Путина и Зеленского

Украинскому лидеру придется встретиться с российским коллегой из-за дефицита газа в стране, считает политолог Корнейчук.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому придется встретиться с его российским коллегой Владимиром Путиным из-за дефицита газа в стране. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "НАШ".

По словам Корнейчука, в ходе встречи украинский лидер будет вынужден унижаться и "бить челом". По его мнению, Зеленский начал готовить сценарий прямых поставок газа из РФ еще летом, когда осознал, что дефицита топлива не избежать.

Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима <…> В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться. Дмитрий Корнейчук, политолог

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма.

Песков заявил ранее, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он подчеркнул, нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений также является препятствием для встречи глав государств.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала обманом заявления властей Украины о прекращении импорта российского газа.

Видео: Youtube/НАШ