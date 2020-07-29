Летчик Кристин Вулф рассказала о прицеливании F-35

Высококвалифицированный пилот ВВС США рассказала об опыте управления истребителем F-35.

Летчик Кристин Вулф рассказала о прицеливании истребителя F-35 Lightning II. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале The Aviationist. Авторы ссылаются на заявление капитана Военно-воздушных сил США заявила о собственном опыте во время демонстрационных полетов самолетов пятого поколения. Женщина отметила работу электрооптической системы Advanced Electro-Optical Targeting System. Она оснащена инфракрасной камерой. Это устройство позволяет нацеливать оружие на движущиеся цели. В список могут попасть, например, авиационные бомбы.

Вулф отметила, что обычно истребитель F-35 находится в воздухе без дозаправки около двух часов. При этом скорость борта относительно поверхности Земли зависит от скорости воздушных потоков. Они определяются высотой и давлением.

В издании напомнили, что Кристин Вулф считается одним из самых высококвалифицированных пилотов F-35A Lightning II.

Китай не назвал Су-57 истребителем пятого поколения.

Видео: Youtube/ ErikJohnston