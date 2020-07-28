Китай не назвал Су-57 истребителем пятого поколения. Об этом говорится в публикации портала Global Times. Журналисты считают, что к данному поколению можно отнести только американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20. В материале о бортах пятого поколения нет ни одного упоминания о российских Су-57.
Современные истребители фокусируются на получении большего количества данных с помощью радаров с АФАР, а также снижают способность противников получать информацию при помощи радиоэлектронного подавления и стелс-технологий
авторы Global Times
Генеральный конструктор J-20 Ян Вэй, представляющий корпорацию Aviation Industry Corporation of China объяснил, что концепция сверхманевренности, которой придерживались самолеты четвертого поколения не актуальна для пятого поколения. Специалист объяснил, что причина кроется в появлении современных ракет средней дальности класса "воздух-воздух". Это оружие способно ликвидировать цели противника вне пределах прямой видимости.
Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Видео: Youtube/ Минобороны России
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Ну и хрен с ними...