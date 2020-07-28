В списке самолетов, которые отметили авторы Global Times - F-22, А-35 и J-20.

Китай не назвал Су-57 истребителем пятого поколения. Об этом говорится в публикации портала Global Times. Журналисты считают, что к данному поколению можно отнести только американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20. В материале о бортах пятого поколения нет ни одного упоминания о российских Су-57.

Современные истребители фокусируются на получении большего количества данных с помощью радаров с АФАР, а также снижают способность противников получать информацию при помощи радиоэлектронного подавления и стелс-технологий авторы Global Times

Генеральный конструктор J-20 Ян Вэй, представляющий корпорацию Aviation Industry Corporation of China объяснил, что концепция сверхманевренности, которой придерживались самолеты четвертого поколения не актуальна для пятого поколения. Специалист объяснил, что причина кроется в появлении современных ракет средней дальности класса "воздух-воздух". Это оружие способно ликвидировать цели противника вне пределах прямой видимости.

Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители.

Видео: Youtube/ Минобороны России