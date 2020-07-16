Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

Иностранные журналисты рассказали о тяжелых самолетах Су-57 и Су-35.

В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители. Журналисты рассказали, что фронтовая авиация Воздушно-космических сил страны включает в себя два типа тяжелых самолетов для воздушного боя. Речь идет о машинах Су-35С и Су-57. В материале упоминается о том, что оба истребителя обладают уникальными достоинствами, а сочетание их возможностей укрепляют военный потенциал РФ.

В Military Watch заметили, что Су-57 в первую очередь будет использоваться для противостояния угрозам шестого поколения, поэтому массовая закупка данных самолетов в ближайшее время не ожидается. Су-35 известен как истребитель поколения 4++. Он рассчитан на борьбу против американского F-22.

Среди преимуществ Су-35 авторы публикации указали возможность взлета с 14 ракетами класса "воздух-воздух", а также двигатели с управляемым во всех ракурсах вектором тяги. Разработчики смогли сделать заметность самолета на 70% меньше, чем у Су-27.

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