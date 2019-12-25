JL-9 совершил первый полет.

Китай поднял в небо потомка легендарного истребителя МиГ-21. Об этом рассказали журналисты из Military Watch со ссылкой на собственный источник в правительстве КНР. Издание утверждает, что 12 мая палубная версия обновленного самолета JL-9G совершила первый полет.

В Military Watch напоминают, что JL-9 считается учебным истребителем, На нем летчики готовятся работать на более серьезных самолетах. Однако последователь МиГ-21 способен также выполнять боевые задачи при необходимости.

В китайском JL-9 обновлены летные характеристики. Скороподъемность увеличена до 15 метров в секунду.Самолет способен развивать максимальную скорость в 1,5 Маха, до практического потолка в 16 километров. Кабина пилотов сделана "стеклянной". В ней находится современная авионика, боеприпасы классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". По боевым характеристикам данная модель занимает третье место среди учебных истребителей. Она уступает тяжелому J-15.

Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США.