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Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США

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Military Watch объяснил, зачем КНР закупает российские самолеты.

Российские самолеты Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США. Об этом заявили журналисты из Military Watch. Они ссылаются на данные, полученные от ВС Народно-освободительной армии КНР. По данным экспертов, купленные у РФ Су-35 вместе с китайскими самолетами пятого поколения Chengdu J-20 позволят стране получить преимущество перед Америкой.

Автор публикации раскрыл причину того, почему Китай продолжает эксплуатировать российские истребители. Он считает, что в 2017 году военные из КНР не верили в потенциал собственного J-20. Кроме этого, Су-35 оказался дешевле для использования. Он обладает более высокой полезной нагрузкой, а также сверхманевренностью. Последнее преимущество достигается за счет двигателей с управляемым вектором тяги.

В Military Watch напомнили, что на Су-35 может применяться различное вооружение. В перечень входят ракеты класса "воздух-воздух", а также крылатые ракеты. Это делает воздушный флот Китая универсальным по сравнению с американским. Журналисты напомнили, что США сталкиваются с ограничениями, связанными в эксплуатации стелс-самолетов пятого поколения.

Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+.

Видео: Youtube/Минобороны России

 

Теги: military watch, ввс сша, истребитель, китай, су-35
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Vadim1963
Сегодня 13:29

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