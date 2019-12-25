Авторы статьи рассматривают две возможные причины сокращения.

США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет. Об этом в своём материале пишет издание "Military Watch".

Авторы статьи рассматривают две возможные причины сокращения. Первая: высокая цена новых авианосцев класса Gerald R. Ford — 15 миллиардов долларов. Вторая: авианосцы уязвимы для нового оружия России и Китая.

Речь про российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и китайские DF-21D и DF-26, которые могут уничтожить российские корабли прямым попаданием.

Ранее США начали вывод своих войск из Афганистана.