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США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет
Сегодня, 14:11
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matveyvn

США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет

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Авторы статьи рассматривают две возможные причины сокращения.

США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет. Об этом в своём материале пишет издание "Military Watch".

Авторы статьи рассматривают две возможные причины сокращения. Первая: высокая цена новых авианосцев класса Gerald R. Ford — 15 миллиардов долларов. Вторая: авианосцы уязвимы для нового оружия России и Китая.

Речь про российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и китайские DF-21D и DF-26, которые могут уничтожить российские корабли прямым попаданием.

Ранее США начали вывод своих войск из Афганистана.

Теги: авианосцы, вооружение, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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