Через 135 дней в регионе останется только 8600 американцев.

США начали вывод своих войск из Афганистана. Это произошло в рамках достигнутого соглашения с "Талибаном" (террористической организации, запрещенной в РФ). Об этом сообщили представители Пентагона "РИА Новостям".

В течение 135 дней численность военнослужащих США в регионе снизится до 8600 человек. Америка продолжит контртеррористические операции против террористических "Аль-Каиды" и ИГ (запрещенных в РФ). В Вашингтоне продолжат оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.

Напомним, что мир между "Талибаном" и США заключен 29 февраля на территории Катара. ОТ Америки документ подписан Залмаем Халилзадом. Уже 2 марта террористы заявили о возобновлении боевых действий в Афганистане. Они борются против правительственных сил страны.

Ранее ВС США нанесли авиаудары по талибам в провинции Гильменд в Афганистане.

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