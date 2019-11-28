  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:45
91
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Трамп навестил американских военных в Афганистане

0 0

Американский лидер находится в старинном городе Баграм.

Президент США с неожиданным визитом прибыл в Афганистан. По информации "Экономики сегодня", Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Республики Ашрафом Гани. 

Кроме того, лидер навестил американских солдат в городе Баграм. Вместе с Трампом находится генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов  Марком Милли. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что администрация Трампа намерена на треть сократить выплаты в бюджет НАТО. 

Видео: Dan Scavino Jr. / Twitter

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии