Трамп навестил американских военных в Афганистане

Американский лидер находится в старинном городе Баграм.

Президент США с неожиданным визитом прибыл в Афганистан. По информации "Экономики сегодня", Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Республики Ашрафом Гани.

Кроме того, лидер навестил американских солдат в городе Баграм. Вместе с Трампом находится генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что администрация Трампа намерена на треть сократить выплаты в бюджет НАТО.

Видео: Dan Scavino Jr. / Twitter