Трамп навестил американских военных в Афганистане

Президент США с неожиданным визитом прибыл в Афганистан. По информации "Экономики сегодня", Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Республики Ашрафом Гани.
Кроме того, лидер навестил американских солдат в городе Баграм. Вместе с Трампом находится генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что администрация Трампа намерена на треть сократить выплаты в бюджет НАТО.
Видео: Dan Scavino Jr. / Twitter
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