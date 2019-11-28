Администрация Трампа намерена на треть сократить выплаты в бюджет НАТО

Если это случится, то США не смогут считать себя главным спонсором северо-атлантического альянса.

Дональд Трамп решил перейти от слов к делу и в реальности понизить объемы взносов в бюджет НАТО. Об этом сообщают журналисты CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме и Пентагоне. По данным телеканала, в администрации президента хотят сократить выплаты фактически на треть. Если сейчас взносы Штатов составляют 22% от всей "казны" северо-атлантического альянса, то со следующего года этот показатель будет ниже 16%. В Белом доме считают данный вопрос решенным: так Трамп хочет сэкономить государственные деньги и напомнить другим членам НАТО о необходимости более активного участия в финансовой жизни организации.

Эксперты отмечают, что, если обещанное понижение взносов случится, то США перестанет быть единоличным лидером альянса. По факту им станет Германия, которая на следующий год запланировала увеличение своего членского взноса в бюджет НАТО. При этом Америка все-таки продолжит вкладывать дополнительные средства в милитаризацию Европы. По неподтвержденным данным, сэкономленные по решению Трампа деньги, направят на финансирование военных интересов Штатов в Старом свете.

Напомним, еще в ходе предвыборной кампании будущий президент США неоднократно заявлял, что считает финансовые обязательства Штатов перед союзниками несоразмерными и неадекватными.

Видео: MILITARY CHANNEL