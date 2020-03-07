Соглашение подписано месяц назад.

В США узнали о том, что "Талибан"* не хочет выполнять условия мирной сделки. Об этом сообщила американская разведка, передаёт NBC.

* "Талибан" – террористическая группировка, запрещённая в России.

Договор о мирном соглашении между США и группировкой был подписан месяц назад.

Спецслужбы выяснили, что талибы будут соблюдать мирные договоренности лишь до ухода американцев из Афганистана. Они считают, что если США их признало, то "им следует отдать власть в Афганистане в наши руки".

Дональд Трамп признал, что существует вероятность свержения действующего правительства АфганистанаЭто может случится, если вывести из страны американские войска.

Соглашение США с талибами — один из пунктов предвыборной программы Трампа.

Ранее Трамп выделил восемь миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.

Видео: YouTube / VOA News