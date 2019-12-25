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Трамп выделил восемь миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Сегодня, 18:15
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matveyvn

Трамп выделил восемь миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

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За законопроект проголосовали обе палаты Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп подписал новый закон о выделении восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По новому закону Вашингтон потратит 8,3 миллиарда долларов на борьбу с новой инфекцией. Деньги выделят государственным и местным должностным лицам.

Из них три миллиарда потратят на исследования и разработку вакцины, 2,2 миллиарда на организацию мероприятий по профилактике и ответным мерам.

1,25 миллиарда — на поддержку международных усилий, направленных против коронавируса.

За законопроект проголосовали обе палаты Конгресса США.

Ранее Трамп признал возможный ущерб американской экономике от коронавируса.

Теги: коронавирус, трамп, эпидемия коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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