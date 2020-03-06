Политики делают все возможное для борьбы с кризисом.

Дональд Трамп признал возможный ущерб американской экономике от коронавируса. Об этом политик рассказал избирателям во время ответов на вопросы с городе Скрантон штата Пенсильвания. Слова действующего президента приводят журналисты из Fox News.

Это, безусловно, может иметь последствия...Мы профессионально делаем то, что должны делать прокомментировал президент США

Трамп надеется, что распространение инфекции не будет долгим. Власти предпринимают экстренные меры по борьбе с заражением. Глава страны призвал народ сохранять спокойствие, так как Белый дом продумал сценарии развития событий. Он напомнил, что Америку не обвиняют в проблеме, так как инфекция пришла из Китая.

Ранее коронавирус затронет российские автозаводы в апреле.

Видео: YouTube/The White House