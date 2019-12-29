Президент США призвал его участвовать во внутриафганских переговорах

Дональд Трамп пообщался с лидером "Талибана". Президент США призвал муллу Абдуллу Гани Барадара участвовать во внутриафганских переговорах. Об этом сообщают в Белом доме.

- Президент Трамп подчеркнул необходимость продолжить сокращение насилия, - сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что это стало возможным благодаря подписанию соглашения США и "Талибана" 29 февраля. Его назвали "историческим".

Трамп считает, что эти переговоры нужны чтобы закончить более чем 40 лет войны. Он отметил, что афганский народ стремится к миру.

Ранее Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3.

Видео: YouTube / The White House