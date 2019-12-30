Рейтинг составили аналитики Military Watch.

Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+. Об этом пишет журнал Military Watch, который составил собственный рейтинг. Материал переведен на русский язык "Российской газетой". Журналисты напомнили, что эти самолеты составляют основу воздушного флота стран. При этом они мало отличаются ударной силой от самолетов пятого поколения.

Первым в рейтинге значится МиГ-31БСМ, целью которого является перехват на дальних расстояниях. Истребитель способен одновременно отслеживать до 24 целей и уничтожать их на расстоянии до 400 км. Большая эффективность перекрывает затраты на его эксплуатацию. Однако ему не хватает маневренности и скрытности. Этот недостаток военные компенсировали радаром большого радиуса, а также полезной нагрузкой.

На втором месте - российский Су-35, который использует большой спектр современных технологий. Замыкает список Су-27СМ3, в котором включена РЛС "Ирбис-Э" (как и в Су-35).

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Видео: YouTube/SMARTEX, Минобороны России