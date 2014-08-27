Американский эксперт объяснил, почему страна не нуждается в выпуске данного истребителя.

Объяснена невозможность США производить F-22 Raptor. Ветеран Корпуса морской пехоты Алекс Холлингс в блоге для Sandboxx рассказал, что Пентагон задействовал соответствующие производственные мощности под изготовление F-35 Lightning II.

Как бы просто это ни звучало, но правда заключается в том, что повторный запуск производственной линии F-22, вероятно, будет стоить столько же или даже потенциально дороже, чем разработка совершенно нового и потенциально лучшего истребителя. Алекс Холлингс, американский ветеран КМП

Эксперт уточнил, что на территории США производственной линии для F-22 Raptor не существует более десяти лет. Изготовление 194 таких воздушных бортов обойдется государству в 50 млрд долларов. За один истребитель из бюджета требуется заплатить от 206 до 216 млрд долларов. Он сравнил эти затраты со стоимостью выпуска F-35. За один экземпляр страна отдает порядка 80 млн долларов. Создавать новые F-22 в настоящее время непрактично, так как Америка имеет программу Next Generation Air Dominance (NGAD).

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