ВВС США раскрыли подробности об истребителе шестого поколения

Уилл Ропер сообщил подробности по реализации программы Next Generation Air Dominance.

Военно-воздушные силы США раскрыли подробности об истребителе шестого поколения. Информацию от помощника по закупкам министра ВВС страны Уилла Ропера привели журналисты американского издания Popular Mechanics. По данным СМИ, разработка самолета в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) ведется при помощи цифровой инженерии в стиле "Формулы-1".

По словам Ропера, летный демонстратор нового самолета является для США вторым, в котором применяется цифровая инженерия. Первым считается учебный реактивный американо-шведский eT-7 Red Hawk. Эксперт утверждает, что созданное в рамках программы NGAD изделие "на годы опередило ожидания".

Чиновник объяснил журналистам, что сформированная в период холодной войны американская система закупок мертва относительно "сегодняшних угроз и темпов развития технологий". Ропер заметил, что подход, который используется при создании гоночного транспорта для "Формулы-1" поможет Вашингтону объяснить основную технологию цифровой инженерии, получившую название authoritative virtualization.

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