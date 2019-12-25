Breaking Defense рассказали о снижении финансирования на программу NGAD.

В США назвали угрозу истребителю шестого поколения. Об этом рассказали журналисты издания Breaking Defense. В СМИ уточнили, что опасность вызывает снижение финансирование программы Next-Generation Air Dominance (NGAD). В частности, она предполагает разработку боевого самолета следующего поколения.

Специалист по обороне и бюджету Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон рассказал, что текущая обстановка в США говорит о том, что бюджет программы NGAD действительно будет сокращен.

Это показывает, что ВВС все еще не полностью продали Конгрессу свой подход по закупкам в рамках NGAD, почему им нужен истребитель шестого поколения прямо сейчас, в то время как они все еще наращивают закупки истребителей четвертого и пятого поколений Тодд Харрисон, американский эксперт

В публикации авторы отметили, что концепция NGAD может сказаться на подрыве закупок Военно-воздушных сил истребителей F-35. При этом военные не смогут ощутимо улучшить самолеты в ближайшей и среднесрочной перспективе.

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