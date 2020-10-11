К столетнему юбилею Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова Минобороны РФ опубликовало видео с полетом Су-57.

Полет российского Су-57 удивил американских журналистов. Материал опубликовал американский журнал Popular Mechanics.

На кадрах видно, как пилот управляет истребителем без фонаря кабины, защищающего экипаж от встречного воздуха, погодных условий и шума. Автор статьи отметил, что выступление летчика демонстрирует, что потеря купола при ЧС никак не повлияет на управление самолетом. Журналист назвал видео "стоящим просмотра". Эксперт обратил внимание на одежду пилота.

Кажется, что пилот одет в очень тяжелую куртку или летный костюм в качестве средства защиты. - автор статьи

Напомним, что Су-57 является российским военным истребителем пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет состоялся в 2010 году.

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