По словам Алиева, Россия имеет с Азербайджаном и Арменией общую историю, которая играет особую роль, основанную на взаимодействии народов.

Глава Азербайджана Ильмах Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе. Он считает, что Москва может оказать влияние на ход конфликта.

Президент Азербайджана уточнил, что Россия имеет в мире определенный вес. Он полагает, что у Москвы есть возможности повлиять на урегулирование конфликта. Азербайджан неоднократно обращался к российскому руководству с просьбой использовать рычаги политического влияния на Армению. Они хотят, чтобы оккупация Нагорного Карабаха прекратилась.

При настойчивости со стороны российской стороны, с учетом того, что статус-кво мы изменили, линию соприкосновения мы прорвали, и, думаю, что отрезвление в Ереване произошло, безусловно, у России есть масса инструментов, чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения – и не только в плане военного противостояния, но и в целом для будущего Армении – в том, чтобы найти решение с Азербайджаном, а оно достаточно простое: уйти с территории, вывести войска, наши люди туда вернутся, и мы будем пытаться вновь жить рядом. - Ильмах Алиев, президент Азербайджана

Ранее мы сообщили, что Лукашенко провел встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ.

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