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Лукашенко провел встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ

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На встрече присутствовали политтехнолог Виталий Шкляров и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко подчеркнул, что конституцию невозможно написать на улице. Страна живет под лозунгом "даешь диалог". По словам политика, не следует зацикливаться только на конституции.

Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире.

- Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

Встреча длилась четыре с половиной часа. Лукашенко хотел услышать мнение членов Координационного совета (КС) и объединенного штаба. Агентство сообщает, что участники беседы решили оставить в тайне темы, которые обсуждались за столом.

Ранее мы сообщили, что губернатор назвал главную задачу властей Подмосковья в борьбе с COVID-19.

Видео: Telegram-канал "Пул Первого"

Теги: александр лукашенко, виктор бабарико, виталий шкляров, оппозиция, сизо кгб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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