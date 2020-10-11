На встрече присутствовали политтехнолог Виталий Шкляров и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко подчеркнул, что конституцию невозможно написать на улице. Страна живет под лозунгом "даешь диалог". По словам политика, не следует зацикливаться только на конституции.

Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире. - Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

Встреча длилась четыре с половиной часа. Лукашенко хотел услышать мнение членов Координационного совета (КС) и объединенного штаба. Агентство сообщает, что участники беседы решили оставить в тайне темы, которые обсуждались за столом.

Ранее мы сообщили, что губернатор назвал главную задачу властей Подмосковья в борьбе с COVID-19.