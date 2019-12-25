Губернатор назвал главную задачу властей Подмосковья в борьбе с COVID-19

Власти Московской области не готовы вновь допустить введение карантина из-за коронавируса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главную задачу региональных властей в борьбе с COVID-19. Об этом он заявил в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Воробьев заявил, что если властям придется повторно вводить карантин, то "все – труба". Он призвал вразумить граждан, что это не баловство. Если ограничения будут введены повторно, экономика Подмосковья остановится. На данный момент на работу в Московской области привлечено дополнительно 700 врачей. Среди них есть военные медики.

Напомним, что 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За это время заболели около 36,8 млн человек. Более 1 млн пациентов умерли. По данным оперштаба, в России зарегистрировано 1 285 084 случая заражения инфекцией.

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