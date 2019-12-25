Власти вынуждены контролировать перевод сотрудников предприятий на удаленный режим работы. По словам градоначальника, другого варианта нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как избежать жестких ограничений в Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия -1".

Собянин заявил, что "это самый лайт-вариант", когда предприятия и ни одна из сфер экономики не закрываются. Кроме того, через несколько месяцев начнется массовая вакцинация против коронавируса. Мэр уточнил, что "надо пройти эту историю без потерь".

Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который, может, и не подозревает об этом, более ковидом. - Сергей Собянин, мэр Москвы

Власти не намерены останавливать инвестиционные программы развития. Как отметил мэр, эти программы должны работать "на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города".

Ранее мы сообщили, что Гинцбург рассказал, как организм реагирует на вакцину от COVID-19.

Фото: pixabay