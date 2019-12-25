Реакции на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин проявляются одинаково.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как организм реагирует на вакцину от COVID-19. Об этом пишут РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что статистически достоверная информация будет представлена только после завершения пострегистрационных испытаний.

Я не замечал, может быть, когда 40 тыс. провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу. - Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Разработчиком является НИЦЭМ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".

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