Правительство одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Распределением выплат займется Минтруд.

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Инициатива правительства будет действовать уже в 2020 году. Согласно документу, из резервного фонда правительства будут выделены средства, которые пойдут на субсидии российским регионам и Байконуру. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал дополнительные выплаты регионам: 1 млрд рублей пойдет на выплаты семьям, в которых родился третий и последующий ребенок и 9 млрд рублей направят на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Деньги получат семьи с низким доходом. Чтобы получить выплату, членам семьи потребуется написать заявление и указать официальный доход.

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