Инфекционист назвал тесты на антитела к COVID-19 пустой тратой денег

Инфекционист заверил, что положительный тест не должен стать причиной отказа от средств индивидуальной защиты.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал тесты на антитела к COVID-19 пустой тратой денег. По его словам, тестирование только позволит узнать, переболели вы коронавирусом или нет.

Жемчугов считает, что даже при наличии защитных белков в крови у человека, он должен продолжать носить маску и соблюдать меры предосторожности. На данный момент специалисты не знают, насколько сильный и длительный иммунитет появляется у переболевшего пациента. Антитела сохраняются в организме в течении трех-четырех месяцев.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разрабатывают новые тесты на антитела к коронавирусу. Разработкой занимается Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии в Оболенске и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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