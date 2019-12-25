В Азербайджане ракета попала в многоквартирный дом

В результате, дом разрушен. Погибли пять мирных жителей.

В азербайджанском городе Гянджа ракета попала в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает генпрокуратура республики.

В воскресенье, 11 октября, местные СМИ сообщили об очередном обстреле. Армения вновь нанесла удар по территории Гянджи. Однако, в армянском Минобороны заверили, что это дезинформация. В МЧС рассказали, что из-под завалов достали тела погибших и раненых. На данный момент специалисты продолжают работы на территории обстрела.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном начался с Нагорного Карабаха. Страны обвинили друг друга в обстреле населенных пунктов. Обе стороны свою причастность к этому отрицают.

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